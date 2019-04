SIRESP. Ministro da Administração Interna "disponível" para ir ao parlamento

Eduardo Cabrita lembra que o SIRESP foi reforçado e funcionou garantindo a segurança dos portugueses.



Os centristas dizem que há "factos que contrariam as afirmações" de Eduardo Cabrita no parlamento.



O ministro "garantiu que a rede SIRESP teria falhado nove mil horas no decurso dos incêndios de Pedrógão Grande, em 2017, o que obrigava o Estado a aplicar uma penalidade contratual, por incumprimento, ao consórcio" que gere a rede, o que não aconteceu.