SIRESP voltou a dar problemas mas incêndios abrandam

Mário Aleixo - RTP 25 Jul, 2017, 06:49 / atualizado em 25 Jul, 2017, 08:02 | País

A porta-voz da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, diz que estas falhas não comprometeram a gestão dos meios de combate a incêndios.



Foi preciso recorrer a outras redes para garantir a comunicação entre os operacionais que combatem dezenas de fogos a nível nacional.Estas falhas foram confirmadas por Patrícia Gaspar na RTP3.Quanto aos incêndios - a última atualização feita às 5h00 com o comandante Miguel Cruz -, estavam dois fogos ativos na Sertã e Castelo Branco.Não há localidades em risco, não há estradas cortadas (apenas algumas estradas municipais). O IC8 e a A23 foram reabertas durante a madrugada, embora esta última tenha voltado a ser cortada às 6h00. A Proteção Civil vai avaliar esta terça-feira o regresso a casa de pessoas que foram retiradas na véspera.O comandante Miguel Cruz diz que já não há localidades em risco.A situação está mais controlada, mas a Proteção Civil ainda espera um dia de muito trabalho.Os incêndios da Sertã e de Castelo Branco mobilizavam esta manhã um total de 1.363 operacionais, apoiados por 435 meios terrestres, segundo a página da ANPC.O maior dos dois é o que lavra em Mação, tendo deflagrado na Sertã no domingo à tarde, e entrado também no concelho de Proença-a-Nova. Este fogo é combatido por 992 operacionais e 314 veículos.O outro fogo em Castelo Branco deflagrou na freguesia de Santo André das Tojeiras no domingo, tendo passado para o concelho de Vila Velha de Ródão. Este incêndio mobiliza 371 operacionais e 122 veículos.Segundo a página da ANPC, um incêndio em Bragança, na freguesia de Lavandeira, Beira Grande e Selores (concelho de Carrazeda de Ansiães) encontra-se dominado, mobilizando 45 operacionais e 13 meios terrestres.