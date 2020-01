Sismo com magnitude 2,8 na escala de Richter sentido na ilha açoriana do Faial

Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 22:36 locais (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 27 quilómetros a oeste do Capelo.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) na freguesia de Castelo Branco (concelho de Horta, ilha do Faial)", adianta.

O CIVISA, que continua a acompanhar o evoluir da situação, refere no seu `site` que a atividade sísmica a oeste da ilha do Faial, do grupo central do arquipélago dos Açores, "encontra-se acima dos valores normais de referência".