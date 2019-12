Sismo de magnitude 3,7 sentido nas ilhas do Faial e do Pico

De acordo com informações avançadas pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 20:13 (21:13 em Lisboa), com epicentro a cerca de 33 quilómetros a oeste de Capelo, na ilha do Faial, que desde novembro tem registado um aumento da atividade sísmica.

O comunicado do CIVISA refere que o sismo foi sentido "com intensidade máxima IV da escala de Mercalli Modificada" nas freguesias do Capelo, Castelo Branco e Feteira, no concelho de Horta, ilha do Faial.

Na mesma ilha, o sismo foi ainda sentido "com intensidade III/IV nas freguesias de Praia do Norte, Flamengos, Angústias, Matriz, Conceição e Pedro Miguel, no concelho da Horta", indicou o CIVISA.

Já na ilha do Pico, o evento teve intensidade III nas freguesias de Madalena, Criação Velha e São Mateus, no concelho de Madalena e com a mesma intensidade nas freguesias de Santo António e São Roque do Pico, no concelho de São Roque do Pico.

Desde o início do mês passado têm-se registado inúmeros sismos na ilha do Faial: Entre quinta e sexta-feira, em apenas 12 horas, foram identificados oito terramotos de magnitude superior a 3.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda várias medidas de autoproteção tais como não utilizar elevadores e abandonar os edifícios sempre que se suspeite que não oferecem condições de segurança.