Sismo de Marrocos é um "aviso para a prevenção" em Portugal

Apesar de a geologia de Marrocos e a da Península Ibérica terem "muitos pontos comuns" do ponto de vista geológico, não se pode considerar que este sismo possa ser um "aviso" para Portugal. A explicação é do ex-presidente do IPMA, Jorge Miguel Miranda, que indica que os impactos a nível urbano e considerando as construções seriam diferentes.

"Só temos de ver isto como uma aviso para Portugal, no sentido do aviso para a prevenção e no aviso para a preparação", afirmou o especialista à RTP.



Sobre a situação em Marrocos, Jorge Miguel Miranda recordou que a capacidade do país em "integrara a ajuda de outros países é limitada" e, por isso, "vamos viver ainda semanas em que as populações" vão continuar numa situação "muito difícil".