Situação atmosférica "estacionária" pode ter causado poluição em Paio Pires - APA

Lusa06 Fev, 2019, 17:35 | País

"Há uma diferença entre o nível de qualidade do ar, resultante de vários fatores, como a exposição que o território português tem com regularidade a poeiras do deserto do Saara [...], e as situações atmosféricas, como foi a que se verificou no início do ano, a que designamos a estabilidade atmosférica", declarou Nuno Lacasta.

No âmbito de uma audição na comissão parlamentar de Ambiente, requerida pelo PCP, sobre os problemas ambientais na Aldeia de Paio Pires (distrito de Setúbal), o presidente da APA reforçou que o que se verificou durante o período do início do ano foi "uma situação de qualidade do ar estacionária, justamente monitorizada na estação de Paio Pires".

De acordo com Nuno Lacasta, esta situação atmosférica está relacionada com "níveis da qualidade do ar abaixo daquilo que deveriam ser nesta altura em toda a Grande Lisboa".

Produzido pela APA e distribuído na comissão parlamentar de Ambiente, o relatório de investigação ambiental das queixas de poluição do ar em Paio Pires, que analisou o período entre 23 de dezembro de 2018 e 18 de janeiro de 2019, revela que "existem queixas em dias com boa qualidade do ar e em dias com fraca qualidade".

"No dia 01 de janeiro, temos valores elevados em Paio Pires e, segundo a empresa, a atividade esteve parada", apontou Nuno Lacasta, explicando que "nem sempre é fácil" estabelecer um nexo de causalidade relativamente ao episódio de poluição.

Segundo o relatório, "parece existir uma causa local, que não o transporte atmosférico de partículas, que leva à proliferação de material de maior dimensão junto à povoação, o que carece de investigação ambiental `in loco` -- difícil estabelecer uma relação direta entre as queixas e a qualidade do ar medida.

No período analisado pela APA, todas as estações de qualidade do ar da Área Metropolitana de Lisboa -- Sul, designadamente Paio Pires, Laranjeiro, Lavradio, Escavadeira e Fidalguinhos, registaram "um comportamento semelhante" relativamente à evolução das concentrações diárias de partículas inaláveis PM10.

"Os valores em Paio Pires são os mais elevados, nesse período, mas com evolução próxima da estação de tráfego da Avenida da Liberdade, em Lisboa", lê-se no documento.

Em relação à Siderurgia Nacional, localizada na Aldeia de Paio Pires, o presidente da APA disse que as matérias mais preocupantes, que "vão merecer continuada avaliação", estão associadas ao ruído, nomeadamente a instalação das barreiras acústicas, e ao isolamento de zonas de depósito de alguns materiais.

"A empresa alega que alguns dos investimentos são incomportáveis, mas a verdade é que estão previstos nas licenças e não vamos deixar de assegurar o seu cumprimento", reforçou Nuno Lacasta, garantindo que a APA vai "estar, literalmente, em cima da empresa para esse efeito".

Questionado pelos deputados sobre o impacto deste episódio de poluição na saúde das populações, Lacasta indicou que a situação tem merecido o "acompanhamento constante" das entidades da área da saúde, sem adiantar mais informação.

Neste âmbito, a APA está a fazer a revisão do cálculo da avaliação do ar, "com condições mais exigentes", que resultam de normas da União Europeia.

A Aldeia de Paio Pires, onde os carros e edifícios têm estado cobertos de um pó branco, ultrapassou durante 13 dias em janeiro o valor-limite de partículas inaláveis, adiantou a associação ambientalista Zero.

Em 29 de janeiro, o jornal Público avançou que o Ministério Público está a investigar as amostras de pó branco e poluição, recolhidas em 19 de janeiro pela GNR, em automóveis e edifícios na Aldeia de Paio Pires, as quais foram encaminhadas para a APA.