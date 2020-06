Situação "controlada" em todas as regiões à exceção de Lisboa

A partir de 1 de julho, as forças de segurança vão ter maior capacidade de intervenção e serão aplicadas multas a quem violar as regras de saúde pública.



Multas para quem não utilizar máscara nos locais obrigatórios, para quem não mantiver o distanciamento social ou não respeitar o limite máximo para ajuntamentos.



O valor das multas é entre 100 e 500 euros para pessoas singulares e entre 1.000 e 5.000 euros para empresas.



O primeiro-ministro diz que a situação no país é estável mas avisa que maior liberdade tem de ser acompanhada por maior responsabilidade.