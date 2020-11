Situação de rutura nos hospitais: "Começamos a ver os recursos a esgotarem-se"

Já o médico pneumologista António Diniz apela aos portugueses para que cumpram as medidas em vigor, alertando que a situação não consegue ser resolvida ou controlável "a montante", ou seja, nos hospitais. No entanto, considera que as medidas aplicadas pelo Governo não são suficientes e vieram tarde.





Ambos os médicos criticaram a falta de clareza de comunicação e discurso por parte dos governantes e alertam que a escassez de recursos no SNS aplica-se não só no combate à Covid-19, mas também na resposta a todas as outras patologias.







Este fim de semana, vários hospitais do Norte esgotaram a capacidade de resposta a doentes que precisam de ECMO, um dispositivo de circulação extracorporal essencial ao tratamento de doentes críticos, e começaram a transferir utentes para os hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo.Mas a pressão nos hospitais pode aumentar ainda mais na próxima semana. A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares estima que daqui a cinco dias o total de internamentos possa chegar aos 4.500 doentes, no pior cenário de aumento de casos de covid-19, e ainda 605 camas de cuidados intensivos ocupadas para esta patologia.Este domingo, o boletim epidemiológico revelava que estavam internadas em cuidados intensivos 415 pessoas com covid-19, e um total de 2929 internamentos.