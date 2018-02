Situação de seca um pouco menos severa

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Uma chuva bem-vinda, já que a região sul do país e as regiões junto à fronteira estão ainda em situação de seca severa.



Apesar disso o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes diz que em termos gerais a situação da seca regrediu bastante em comparação com o que se verificava a 30 de setembro do ano passado.



Declaração do ministro do Ambiente registada no final de uma reunião da comissão que acompanha os efeitos da seca.