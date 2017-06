Situação meteorológica está a favorecer combate às chamas

Lusa 22 Jun, 2017, 07:39 | País

A técnica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse que a situação meteorológica está "muito mais tranquila, com menos instabilidade", referindo que "as temperaturas desceram e a humidade relativa subiu".

"Na região onde estão a decorrer alguns incêndios, estamos com humidade entre os 90 e os 100%. Durante a tarde de hoje, essa humidade vai diminuir entre os 50 e os 70%", avançou a meteorologista do IPMA.

O combate às chamas que lavram desde sábado em Góis (Coimbra) e em Pedrógão Grande (Leiria) vai beneficiar ainda da previsão de "vento fraco", afirmou Madalena Rodrigues, acautelando que "é provável que no local onde estão a ocorrer os incêndios seja gerado o vento com mais intensidade, gerado pelo próprio incêndio em si".

Na região destes incêndios, a temperatura deve variar entre os 23 e os 26 graus Celsius de máxima e entre os 14 e os 15 graus Celsius de mínima durante o dia de hoje, informou a meteorologista, acrescentando que as temperaturas vão manter-se nestes valores nos próximos dias.

Para a especialista do IPMA, as condições meteorológicas previstas para hoje são "totalmente diferentes" das registadas nos dias anteriores, quer em termos de temperaturas, quer em termos de humidade relativa.

"Uma situação bem diferente do que a que ocorreu nos dias anteriores", declarou Madalena Rodrigues, advogando que, "no geral, as condições são muito mais favoráveis para combater os incêndios do que nos dias anteriores".

Madalena Rodrigues disse ainda que não se esperam avisos meteorológicos "relativamente às temperaturas máximas para os próximos dias", e que os avisos de temperatura máxima terminaram na quarta-feira.

"Até dia 30 de junho, não se prevê nada que seja para aviso", afirmou.

Neste momento, as condições meteorológicas a nível nacional registam "uma situação de normalidade".

Em relação à onda de calor dos últimos dias em Portugal continental, apenas os distritos de Bragança e da Guarda continuam a ser afetados, situação que se vai manter até sexta-feira.

O quinto dia consecutivo de combate aos incêndios que começaram no sábado em Pedrógão Grande (Leiria) e em Góis (Coimbra) arranca hoje com um cenário mais animador: um dos fogos está dominado e outro reduzido a uma frente ativa.

Depois de ter retirado a vida a 64 pessoas e provocado mais de 200 feridos, o fogo em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, encontra-se dominado desde a tarde de quarta-feira, de acordo com o comandante operacional da Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto.

Em relação ao fogo em Góis, a Proteção Civil espera que possa ser dominado durante a madrugada de hoje, segundo o comandante operacional Carlos Luís Tavares.