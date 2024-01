Situação na Global Media marca cerimónia dos Prémios Gazeta

A poucos dias do arranque do Congresso dos Jornalistas, o presidente da República alertou para a necessidade de encontrar um caminho enquanto é tempo.Declarações feitas durante a cerimónia dos Prémios Gazeta, nos Paços do Concelho, em Lisboa.Em pano de fundo, a situação grave que os jornalistas da Global Media estão a atravessar.A entrega dos Prémios Gazeta de jornalismo teve várias mensagem de solidariedade aos jornalistas do Grupo Global Media.Houve apelos à resistência do jornalismo e dos jornalistas.



Entre os grandes temas que marcaram o ano e os trabalhos premiados ficou antes demais a solidariedade.



Reportagem de Camila Vidal.