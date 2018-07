Situação nos hospitais não vai melhorar

Foto: RTP

As 2000 contratações feitas este mês para compensar as alterações das 40 para as 35 horas "não chegam e não vêm acompanhadas do respetivo reforço orçamental" para os hospitais. Assim sendo, segundo o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, não será possível suster os tempos de espera para cirurgias, consultas e meios complementares de diagnóstico, nem tão pouco a dívida a fornecedores.







Adianta Alexandre Lourenço que se não forem feitas mais contratações nem reforçado o orçamento para pagar as novas contratações, os hospitais vão continuar a acumular dívidas e atrasos na prestação de cuidados de saúde.