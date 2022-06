Situações críticas de seca avaliadas por especialistas

Dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgados na quinta-feira indicavam que quase todo o território de Portugal continental estava em seca severa no final de maio, o mais quente e seco dos últimos 92 anos.No final do mesmo mês, também se verificou uma diminuição significativa dos valores de percentagem de água no solo em todo o território sendo de realçar a região do interior Norte e Centro, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, onde se verificam valores inferiores a 20 %.