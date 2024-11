Foto: RTP

São inaceitáveis os atrasos na resposta do INEM, ajuíza o antigo diretor-geral da Saúde Francisco George. O atual presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública diz-se preocupado com a situação no INEM e considera que o problema devia ter sido resolvido com o Plano de Emergência para a Saúde apresentado pelo Governo.