SNPVAC considera que medida do Governo sobre lotação de passageiros devia ser estudada

A nota explica que é importante alinhar Portugal pelas regras europeias sublinhando que uma estratégia europeia e internacional uniformes são fundamentais para a retoma do setor e da confiança dos passageiros.Acrescenta a nota que as medidas de combate à pandemia que têm vindo a ser recomendadas não incluem a limitação da capacidade dos aviões.O Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) já criticou a decisão. Henrique Louro Martins, presidente do SNPVAC, acusa o Governo de falta de coerência.

Para além desta crítica, Henrique Louro Martins, entrevistado pela jornalista Ana Jordão, diz que é preciso agora impor medidas que protejam passageiros e tripulantes.