As consultas hospitalares e as cirurgias subiram entre quatro a oito por cento, apesar de se manterem elevadas as listas de espera, devido ao aumento da entrada de novos utentes.

Os cuidados de saúde primários também registam melhorias, mas continuam a ser o ponto fraco do SNS, com mais de um 1,6 milhões de pessoas sem médico de família no início do ano.