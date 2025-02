O Serviço Nacional de Saúde gastou quase 231 milhões de euros o ano passado com a contratação de prestações de serviço, mais 12% que em 2023.

A maior despesa foi com a contratação de médicos tarefeiros apesar do regime de dedicação plena. A ministra da saúde assume que é uma malignidade no SNS e garante que o governo vai reduzir e muito este tipo de contratação.



Os sindicatos dizem que é pura ilusão.