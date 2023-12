SNS não tem "flexibilidade" necessária para responder a surtos

O diretor das urgências do Hospital de São João admite que o SNS não tem a flexibilidade necessária para responder a um surto que não é diferente dos surtos de outros anos.

"A verdade é que os números são muito semelhantes", começou por referir Nélson Pereira sobre os surtos de gripe e infeções respiratórias que têm levado muitos utentes às urgências.



O problema, segundo o médico do São João, "é uma disfunção crónica dos serviços de urgência" e haver "muitas dificuldades, de norte a sul do país, em ter equipas completas" para fazer face aos aumentos de afluência de doentes, com "a flexibilidade que é necessária".