SNS pode ser obrigado a encerrar várias maternidades

Para esta quinta-feira está marcada uma reunião para começar a desenhar a nova rede de referenciação hospitalar, ou seja, para definir quais os hospitais que vão manter as urgências de ginecologia e obstetrícia.Perante a falta de obstetras, algumas maternidades podem vir a fechar portas no SNS.Para o investigador na área de economia da saúde, Eduardo Costa, fechar certas urgências faz sentido sobretudo nos meios urbanos, mas não em outras zonas do país onde o acesso aos hospitais é mais difícil.