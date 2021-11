SNS. Promoção nas carreiras para dois mil profissionais

Em resposta à interpelação social-democrata, a Ministra da Saúde diz que, ao contrário do que aconteceu no governo PSD/CDS, houve um forte reforço de profissionais no SNS. Marta Temido anunciou a abertura do concurso de promoção nas carreiras de mais de 2 mil profissionais de várias áreas no setor.