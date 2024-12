Linha SNS reencaminhou mais de metade das grávidas para as urgências

No primeiro dia de funcionamento no. O número foi avançado pelo diretor de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Santa Maria que em entrevista à RTP considerou que o objetivo já está a ser cumprido.Diogo Ayres de Campos revela que no início existiram algumas “dificuldades na ligação para a linha SNS24, que foram prontamente resolvidas durante a manhã”., acrescentou.No entanto, segundo Diogo Ayres de Campos, “de uma forma geral, a opinião dos diretores de obstetrícia e ginecologia da região metropolitana de Lisboa é que permitiu uma redução, é claro que são números preliminares, de cerca de 50 por cento das urgências”.”, realçou.A partir de agora é necessário ligar para a linha SNS Grávida antes de ir às urgências de obstetrícia e ginecologiaO projeto-piloto está em vigor em vários hospitais da região de Lisboa, e noutras zonas do país. Nos próximos meses deverá ser alargado a outras unidades hospitalares.

Pré-triagem já deveria ter sido aplicada há muitos anos

A ministra da Saúde afirma que a pré-triagem de grávidas, no acesso às urgências, já deveria ter sido implementada há muitos anos.Uma prática que de acordo com a ministra Ana Paula Martins será alargada a outras especialidades no futuro.

Ainda é cedo para fazer um balanço

Nuno Clode, presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, revelou esta manhã à RTP, que ainda é cedo para fazer um balanço, uma vez que o projeto-piloto ainda só está a funcionar há 24 horas.Eu acho que esta ideia, parece ser bem pensada para resolver esta situação da carência e da dificuldade de acesso das grávidas às urgências do Serviço Nacional de Saúde.”, frisou.Nuno Clode recorda que um dos problemas apontados no primeiro dia de funcionamento do projeto-piloto foi “a necessidade de ter uma boa resposta do outro lado da linha, para estar permanentemente disponível às grávidas. Só isso pode transmitir, de facto, a real segurança deste sistema para tirar as dúvidas e poder, de alguma forma, encaminhar estas mulheres”.O presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal explicou ainda como funciona o processo. “”.“Isto é uma forma de tentar organizar e disciplinar a ida à urgência, que em Portugal se utiliza de uma maneira muito leviana. Qualquer problema, vou primeiro à urgência e depois tento que alguém me esclareça o que se passa. E muitas vezes, estas situações são de importância menor, e, de facto, não justifica”.