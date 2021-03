SNS vai dispor este ano de 12 mil e 100 milhões de euros

António Costa esteve na inauguração de um centro de saúde e reiterou a ideia de que o investimento em saúde tem de ser sempre prioritário. Referiu que este ano, no total e depois de reforços, o Serviço Nacional de Saúde vai dispor de 12 e 100 milhões de euros, dizendo que o SNS tem mais 20 mil profissionais do que tinha em 2016, em termos líquidos.