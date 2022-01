SNS24. Realizadas alterações para reforçar a capacidade de resposta

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Depois dos sérios problemas que a linha SNS24 registou nos últimos dias, foram feitas algumas alterações para reforçar a capacidade de resposta. Ouvido pela Antena 1, o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro, explica que vai ser dada particular atenção aos novos casos considerados de risco.