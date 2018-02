Partilhar o artigo Só 15% do plano de investimento em ferrovias foi executado em dois anos Imprimir o artigo Só 15% do plano de investimento em ferrovias foi executado em dois anos Enviar por email o artigo Só 15% do plano de investimento em ferrovias foi executado em dois anos Aumentar a fonte do artigo Só 15% do plano de investimento em ferrovias foi executado em dois anos Diminuir a fonte do artigo Só 15% do plano de investimento em ferrovias foi executado em dois anos Ouvir o artigo Só 15% do plano de investimento em ferrovias foi executado em dois anos