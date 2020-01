Só 19 tribunais portugueses têm botões de pânico operacionais

Só 19 tribunais portugueses têm botões de pânico operacionais e instalados em todas as salas. O jornal Correio da Manhã avança hoje que foi feito um levantamento em 280 tribunais e a conclusão é de que há falhas de segurança para procuradores e juízes.