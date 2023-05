Sob investigação. Pizarro afirma que "não houve favorecimento nenhum"

Foto: Lusa

Manuel Pizarro está a ser investigado por ter alegadamente intercedido, junto do presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, no sentido de abrir um concurso para acomodar a transferência de um funcionário da autarquia de Gondomar, enquanto era eurodeputado. Esta sexta-feira o ministro da Saúde afirmou que "não houve favorecimento nenhum" e acrescentou estar "muito tranquilo com a situação".

"Não pedi tratamento de exceção", afirmou o governante aos jornalistas durante uma visita ao Hospital de Viana do Castelo.



Pizarro revelou que conhece "a pessoa em causa", que "é assistente operacional numa câmara" e lhe pediu ajuda para "mudar para a Câmara de Gaia, o local onde reside".



"Sinto-me muito tranquilo com isso", garantiu o governante, que acrescentou que está "ao dispor das autoridades judiciais, para perguntarem o que entenderem".



Manuel Pizarro recusa ter metido uma "cunha"e garante que não foi alvo de buscas. "Isso eu saberia".



O ex-eurodeputado socialista sublinha que teve conhecimento do caso pela comunicação social ao final da tarde de quinta-feira e realçou: "Não tenho mais nada a acrescentar".













