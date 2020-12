Sobe para 10 o número de mortos no Centro Social do Pego em Abrantes

"Os dados atualizados do surto no lar do Pego indicam que temos, infelizmente, 10 óbitos a lamentar e 16 utentes ainda positivos, dos quais quatro estão hospitalizados e 12 estão em ERPI [estrutura residencial para pessoas idosas]", disse à Lusa a delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo.

A responsável notou uma "evolução positiva" no surto, que foi detetado em 29 de outubro, afetando inicialmente 35 pessoas, entre utentes e funcionários.

Maria dos Anjos Esperança disse que os resultados dos testes mais recentes efetuados a utentes e funcionários daquela ERPI do distrito de Santarém indicam que "apenas sete profissionais estão ainda positivos, tendo 23 apresentado teste negativo" ao novo coronavírus.

"O surto está estabilizado e sem casos novos nos últimos dias", afirmou, destacando a recuperação da doença de vários utentes com mais de 90 anos.

Com 65 utentes e 71 funcionários, a ERPI registou um total de pelo menos 87 pessoas infetadas, dos quais resultaram 10 óbitos entre utentes.

Maria dos Anjos Esperança disse que os óbitos se reportam a pessoas com idade avançada, com outras patologias respiratórias e cardíacas.

Os primeiros três óbitos foram confirmados em 11 de novembro, tendo aumentado para cinco mortes dois dias depois, altura em que estavam 15 utentes hospitalizados.

Em 14 de novembro, numa nota de pesar às famílias afetadas, publicada na página oficial na rede social Facebook, o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, confirmou a existência de sete mortes relacionadas com a covid-19 na ERPI do Pego. No dia 17 de novembro, a delegada de Saúde confirmou o oitavo óbito na instituição, número que aumentou agora para 10.

Segundo os dados divulgados na terça-feira pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, o concelho de Abrantes tem 465 casos de covid-19 desde o início da pandemia e 173 pessoas recuperadas da doença, estando o município integrado na listagem de risco muito elevado.