Sobe para 11 número de mortos de incêndio em Vila Nova da Rainha

29 Jan, 2018

No hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte) permanece internado um outro homem de 70 anos, que se mantém "estável", adiantou a mesma fonte à agência Lusa.



Em Lisboa, encontram-se ainda internados no Hospital Dona Estefânia (Centro Hospitalar de Lisboa Central) uma jovem de 15 anos, na Unidade de Queimados, com um quadro clínico "estável" e com a sua condição de saúde a "evoluir muito favoravelmente", segundo fonte da unidade hospitalar.



Para o Hospital de São Francisco Xavier (Centro Hospitalar Lisboa Ocidental) foram transportados outros dois homens, de 70 e 51 anos, "que estão estáveis e continuam internados na Unidade de Cuidados Intensivos, onde têm vindo a recuperar", segundo fonte oficial desta unidade hospitalar.



No sábado morreu outra vítima do incêndio que estava internada no Hospital da Prelada, no Porto.



O incêndio do dia 13 de janeiro, que deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, provocou nesse dia oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com fonte do Ministério da Saúde.