Sobe para 11 o número de mortes em lar de Vila Nova de Cerveira

Em declarações à agência Lusa, Fernando Nogueira adiantou que, dos três utentes que morreram durante a noite, dois encontravam-se na instituição e um internado no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

"Atualmente, estão quatro internados no hospital e 55 permanecem na Estrutura Residencial para Idosos (ERPI)", especificou.

"Apelamos à Segurança Social para continuar o apoio de retaguarda médica e enfermagem. Os voluntários estão a ser contactados dia a dia. Apelamos à compreensão de todos", reforçou o autarca.

O surto que atingiu a instituição teve início no dia 12.

Além dos utentes, 32 de um total de 52 funcionários da instituição - entre administrativos, profissionais de saúde e auxiliares - também se encontram infetados.

A instituição tem atualmente 10 funcionários com baixa médica e apenas 10 no ativo para garantir o funcionamento da instituição.

Foi dotada de uma Brigada de Intervenção Rápida (BIR) composta por dois enfermeiros e três auxiliares e disponibilizado um médico para fazer a avaliação dos utentes.

Anteriormente, Fernando Nogueira disse que o apelo ao voluntariado lançado na terça-feira teve "resposta pronta", estando a ser gerido diariamente pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, mediante as necessidades e distribuição de horários".

Desde domingo e até terça-feira, chegam sete estudantes de enfermagem do Instituto Piaget de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, que se voluntariaram para apoiar a combater o surto no Lar Maria Luísa.

Da Galiza, o município do Alto Minho recebeu "pelo menos três contactos, sendo um com disponibilidade imediata".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.121.070 mortos resultantes de mais de 98,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.469 pessoas dos 636.190 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.