Sobe para dois número de mortos em despiste de automóvel em Penafiel

Inicialmente, cerca das 13:30, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, sem precisar as idades das vítimas, disse que este acidente tinha provocado um morto e quatro feridos.

Pelas 13:50, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios, José Filipe Jesus, afirmou à Lusa que o número de vítimas mortais subiu para duas, estando entre elas um bebé de 10 meses.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) confirmou à Lusa que um homem de 59 anos e o bebé são as "vítimas mortais" deste acidente.

A mesma fonte acrescentou que o acidente provocou também ferimentos ligeiros em duas mulheres, de 20 e 40 anos, e graves numa outra ocupante, de 40 anos, que foi encaminhada ao Hospital do Vale do Sousa.

De acordo com o CDOS do Porto, "o acidente aconteceu com um carro no qual seguiam cinco pessoas".

A ocorrência foi registada às 11:46 na Estrada Nacional (EN) EN108, em Canelas, concelho de Penafiel, no distrito do Porto.

O carro terá caído numa ribanceira, a uma distância de cerca de 50 a 60 metros, e ficado preso junto a uma lagoa do rio Douro.

No socorro às vítimas encontravam-se, pelas 13:30, bombeiros das corporações de Paços de Sousa, Melres e Entre-os-Rios, bem como GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Polícia Marítima.