Sobe para nove número de mortos do incêndio de Vila Nova da Rainha

O incêndio terá sido provocado por uma salamandra que se encontrava no primeiro piso da Associação Recreativa Cultural e Humanitária de Vila Nova da Rainha.



Na noite de tragédia, mais de seis dezenas de pessoas enchiam a sede da associação naquela que prometia ser uma noite animada, entre a transmissão televisiva dos jogos de futebol e o torneio de sueca que decorria no primeiro andar do edifício.



Para além das nove vítimas mortais, o incêndio provocou ainda 37 feridos, entre graves e ligeiros. Alguns dos feridos foram internados essencialmente para estabilizarem os níveis de monóxido de carbono devido à inalação de fumo. Outros sofreram queimaduras na cabeça, tronco e membros superiores e traumatismos durante a fuga.



Perante a dimensão da tragédia, aponta-se o dedo à falta de medidas estruturais de proteção no edifício. O local não tinha portas equipadas com barras antipânico para facilitar a saída e o teto falso estaria revestido com materiais de combustão rápida.



O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias deste incêndio, no qual também participa a Polícia Judiciária.



Na terça-feira realizaram-se os funerais das oito primeiras vítimas mortais, nos quais participaram centenas de pessoas. O concelho de Tondela vive esta quarta-feira o último de três dias de luto municipal.