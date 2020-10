Sobe para quatro total de mortes no surto ligado à Misericórdia de Vila Viçosa

Vila Viçosa, Évora, 28 out 2020 (Lusa) - O número de vítimas mortais do surto de covid-19 associado a valências da Misericórdia de Vila Viçosa (Évora) subiu para quatro, com a morte na terça-feira de um utente, de 89 anos, disse hoje fonte hospitalar.