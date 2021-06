Sobrinho do sucateiro Manuel Godinho entregou-se para cumprir pena

O sobrinho do sucateiro Manuel Godinho entregou-se voluntariamente no Estabelecimento Prisional do Porto para cumprir pena de prisão. Hugo Godinho vai cumprir quatro anos e cinco meses de prisão a que foi condenado no âmbito do processo Face Oculta.