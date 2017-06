Sobrinho Simões defende que Portugal tem de apostar nas pessoas

Lusa 10 Jun, 2017, 11:14 | País

"E, temos de ser exemplares, de cima para baixo, na organização social e na seleção das lideranças, o privilégio tem de ser acompanhado de responsabilidade", afirmou no seu discurso na cerimónia comemorativa do 10 de Junho, no Porto.

O fundador do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular e Celular da Universidade do Porto (IPATIMUP) referiu que é necessário vencer a "fragmentação do minifúndio" através de políticas que reforcem as instituições.

"Portugal precisa, cada vez mais, de instituições fortes, eu penso que as Forças Armadas e a Igreja são duas instituições fortíssimas e nós precisamos de mais instituições que criem oportunidades, recompensem o mérito e potenciem a capacidade do saber fazer", salientou.

O patologista também lembrou a necessidade de continuar a apostar na educação a todos os níveis, lembrando um provérbio chinês: `quem quer ter colheitas no ano seguinte, semeia; quem quer resultados a dez anos, planta; mas aqueles que apostam mesmo no futuro, a cem ou mil anos, o que fazem é ensinar, educar, formar´.

"Graças a nós e às nossas circunstâncias, temos todos os ingredientes, dos genéticos e ambientais aos socioculturais e tecnológicos para aproveitar, pela positiva, os tempos difíceis que se vivem na Europa e o mundo. Os nossos netos não nos perdoarão se desperdiçarmos a oportunidade", reforçou.