Sobrinho Simões lamenta degradação da Medicina em Portugal

Foto: RTP

Uma degradação, que no ponto de vista do patologista, existe por causa da falta de dinheiro, de organização e "a lógica do consumismo médico (os exames e as tac's), da produtividade e das consultas externas" ainda não foi invertida por este Governo.



O médico e professor elogia a boa ideia do Ministério da Saúde que, no entanto, esbarrou na falta de dinheiro, que era, "finalmente articular as faculdades de Medicina com os hospitais e institutos de investigação" e proporcionar aos médicos 30% do tempo para investigar.



Isto obrigaria a que o Ministério da Saúde colocasse mais 30% de médicos nos hospitais. "Só que o Ministério não tem dinheiro para isso e estamos a piorar o ensino médico". Sobrinho Simões identifica ainda o problema de a Universidade não reconhecer as faculdades de Medicina são mais caras que as outras.