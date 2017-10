Socialista Joaquim Neto eleito presidente da Assembleia Municipal de Santarém

Lusa25 Out, 2017, 07:22 | País

A lista apresentada pelo PS, liderada por Joaquim Neto, conquistou 22 votos, enquanto a do PSD, encabeçada por José Gandarez, se ficou pelos 18 votos, tendo-se registado ainda três votos em branco e duas ausências, num universo de 45 deputados municipais.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, eleito pelo PSD para um segundo mandato, disse à Lusa ter ficado surpreendido com a derrota da lista apresentada pelo seu partido.

"Se tivemos maioria absoluta [na Câmara] foi por decisão dos eleitores, aqui foi uma decisão dos eleitos. Temos que respeitar todas as votações, estamos numa democracia", disse.

A Assembleia Municipal de Santarém tem um total de 21 eleitos do PSD (nove deles presidentes de juntas de freguesia), 16 do PS (seis presidentes de juntas de freguesia), três da CDU, um do CDS-PP, um do BE e três presidentes de junta independentes.

No discurso de tomada de posse, Ricardo Gonçalves deixou "um abraço forte e sentido" ao presidente cessante, António Pinto Correia, que "fica na história do concelho como o presidente da Assembleia Municipal que mais tempo esteve em funções (três mandatos), e funções que desempenhou de forma excecional e com grande brilhantismo".