Socialistas aguardam resposta da UE para ajuda aos Açores

O Partido Socialista veio a público dizer que está a aguardar desde o dia 3 deste mês uma resposta por parte da Comissão Europeia sobre uma avaliação aos prejuízos causados pelo furacão 'Lorenzo' nos Açores e possíveis apoios financeiros.

O eurodeputado do PS Manuel Pizarro afirmou que, após o furacão “Lorenzo” ter passado pelos Açores, o partido "questionou de imediato a Comissão Europeia sobre a forma como avaliava os danos ocorridos" e se "iria ativar os mecanismos financeiros" para apoio na resolução dos problemas, sobretudo na reconstrução do Porto das Lajes das Flores, em declarações à agência Lusa.



Manuel Pizarro diz por isso que, apesar de o tempo sem resposta ainda não ter sido excessivo, espera que este seja um caso que seja tratado com a maior brevidade possível.





No entanto, ressalvou que tem de “se tornar claro que a União Europeia não vai faltar aos açorianos nesta altura de dificuldade”, sendo por isso “necessário continuar a insistir numa resposta”, que deve ser “o mais rápida e firme possível”.





A passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores, na madrugada e manhã de dia 2 de outubro, provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas, causando prejuízos de cerca de 330 milhões de euros, de acordo com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro.





Segundo as autoridades locais, os prejuízos foram causados “em várias áreas como infraestruturas portuárias e de apoio a atividade portuária, rede viária, equipamentos públicos, na habitação, nas pescas, na agricultura e no setor empresarial privado”.