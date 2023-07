Socialistas europeus "profundamente preocupados" com contestada reforma judicial em Israel

"Acompanhamos com profunda preocupação os acontecimentos dos últimos dias em Israel. A legislação aprovada no Knesset [parlamento] enfraquece a democracia ao concentrar ainda mais poder nas mãos do governo, em detrimento do parlamento e dos tribunais", indica o comunicado.

O texto, assinado por diversos líderes socialistas europeus, incluindo Carlos César na qualidade de presidente do PS, assinala ainda que a "massiva oposição pública à legislação, ao longo de muitos meses, é inspiradora", recordando que "centenas de milhares de israelitas estão a lutar pela democracia no seu país" e que o grupo continuará "ao seu lado".

"Como socialistas, social-democratas e progressistas, apoiamos o nosso partido irmão em Israel e todos aqueles que apoiam a democracia israelita. Tomaremos medidas concretas para expressar as nossas preocupações ao governo de Israel por meio dos canais bilaterais e multilaterais", conclui o comunicado.

O Parlamento israelita aprovou na segunda-feira uma parte essencial da reforma judicial proposta pelo Governo de coligação e Benjamin Netanyahu, apesar dos protestos de vários quadrantes políticos e sociais.

A votação ocorreu após uma sessão turbulenta, em que os deputados da oposição gritaram "Vergonha!", antes de abandonarem a sala, com a proposta do Governo a ser aprovada com 64 votos a favor e nenhum contra.

A reforma determina mudanças radicais que aumentam os poderes do Governo na área judicial, limitando a capacidade de o Supremo Tribunal contestar decisões parlamentares e alterando a forma como os juízes são selecionados.

Netanyahu e os seus parceiros de Governo, incluindo os provenientes dos setores da extrema-direita religiosa, alegam que as mudanças são necessárias e, desde o início, deram sinais de que não iriam alterar a sua postura, apesar dos fortes protestos sociais.

O executivo liderado por Netanyahu é o Governo mais à direita da história de Israel.

Também hoje, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos defendeu hoje que o movimento social que está a contestar a reforma judicial em Israel pretende preservar a democracia e as liberdades fundamentais naquele país.

"Tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos em Israel, onde o parlamento aprovou esta semana uma nova lei que limita o poder judicial do Supremo Tribunal e onde, durante vários meses, pessoas [de todos os quadrantes] da sociedade têm-se manifestado pacificamente e construído alianças para a defesa da democracia e das liberdades fundamentais", afirmou Volker Türk, num comunicado hoje publicado.

Também a Casa Branca lamentou a aprovação pelo Parlamento israelita da polémica reforma judicial, um projeto que o Presidente Joe Biden criticou frequentes vezes.

"É lamentável que a votação de hoje tenha ocorrido com uma maioria tão pequena", disse na segunda-feira a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, pedindo que seja construído "um consenso mais amplo" sobre o assunto que tem provocado fortes protestos no país.

"Como amigo de longa data de Israel, o Presidente Biden acredita, pública e privadamente, que grandes e duradouras mudanças numa democracia devem reunir o mais amplo consenso possível", disse a porta-voz num comunicado.