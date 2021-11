Sociedade de Pneumologia defende uso obrigatório de mascara em contextos sociais

Para António Morais esta será a forma mais eficaz de travar os contágios e sem impacto na economia ou na vida dos cidadãos e espera que esta sugestão seja uma medida adotada depois da reunião do governo e presidência da República no infarmed.O presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia admite ainda que seja necessário recuar, nomeadamente na lotação dos grandes eventos.Ouvido também esta manhã na Antena1, o bastonário da Ordem dos Médicos reitera a necessidade de se saber quem são os internados com Covid-19 nos hospitais, se estão vacinados, há quanto tempo, e com que vacina.Miguel Guimarães ressalva ainda que não há motivos para pânicos, já que a vacinação se tem mostrado eficaz, muito embora a ciência ainda não saiba por quanto tempo.O bastonário defende por isso que o Governo deve decidir pelo uso obrigatório de máscara em todos os espaços fechados.Para o epidemiologista Henrique Barros, uma terceira dose da vacina contra a Covid-19, em idades mais jovens pode mesmo a vir a ser necessária.