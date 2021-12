Sociedade de Virologia vê com agrado redução do prazo dos testes

Paulo Paixão refere mesmo que essa opção pode ser uma forma de responder à taxa de transmissão da doença. Se esta medida entrar em vigor, é esperado um aumento na procura.





Ainda assim, falta saber se há capacidade de testagem instalada em Portugal.





Para minimizar o impacto e a corrida aos testes, o Ministério da Saúde esclarece que há três soluções para aceder aos espaços em que é exigido teste negativo à covid-19.

Os autotestes feitos no local sob supervisão de um funcionário; testes PCR com antecedência de 72 horas e o comprovativo de teste rápido feito por um profissional com antecedência máxima de dois dias.



Até 2 de janeiro, os três tipos de testes são admitidos para acesso a hotéis e alojamento local, bem como para eventos de qualquer natureza exceto celebrações religiosas.Estes três tipos de testagem vão ser também admitidos no acesso a restaurantes e casinos na véspera e dia de Natal e nos dias 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro.