Socorrista ferido em despiste de ambulância em Moura internado em estado grave

Lusa08 Mai, 2019, 13:18 | País

Fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo adiantou hoje à agência Lusa que o homem, de 42 anos, entrou no serviço de urgência na terça-feira à noite e está internado em estado grave na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do hospital de Beja.

O acidente ocorreu na terça-feira, cerca das 22h00, na Estrada Nacional 258, entre as aldeias de Safara e Santo Aleixo da Restauração, no concelho de Moura, distrito de Beja, quando a ambulância da Delegação de Safara e Sobral da Adiça da CVP se deslocava para um serviço de emergência médica pré-hospitalar, para o qual tinha sido acionada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Na viatura seguiam três socorristas, tendo dois, um de 52 anos, o condutor, e um de 49 anos, morrido, e o outro, de 42 anos, ficado ferido com gravidade, disse hoje à Lusa fonte da GNR.

A ambulância despistou-se, chocou contra o muro de proteção da ponte da Ribeira do Murtigão e acabou por cair para o leito e embater em rochas, explicou a fonte da GNR, referindo que as causas do acidente estão a ser investigadas pela força de segurança.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 22h06 e foram mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Moura e da GNR, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Beja.

As operações de socorro envolveram um total de 22 operacionais apoiados por nove viaturas, precisou a fonte do CDOS de Beja.

Num comunicado enviado hoje à Lusa, a direção nacional da CVP lamenta a "fatídica tragédia" e a morte dos seus dois socorristas e manifesta solidariedade e apresenta condolências aos familiares, através da colocação da bandeira da instituição a meia haste durante três dias.

A instituição cancelou as celebrações do Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que hoje se comemora.

Numa nota de pesar enviada hoje à Lusa, a Câmara de Moura lamenta "profundamente" o acidente, apresenta condolências às famílias das vítimas e à Delegação de Safara e Sobral da Adiça da CVP e informa que colocou a bandeira do município a meia haste no edifício dos Paços do Concelho.