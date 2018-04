Sócrates constitui-se assistente em processo aberto pela PGR

RTP20 Abr, 2018, 18:04 / atualizado em 20 Abr, 2018, 18:31 | País

Segundo Sócrates, a transmissão dos vídeos "é crime" e "os principais suspeitos são o procurador e o juiz" de instrução criminal da Operação Marquês.

“Os principais suspeitos da prática de crimes de violação de segredo de justiça são o juiz e o procurador. Por ação ou por negligência, eles são os autores morais e demais violações da lei que entretanto ocorreram”, acusou.

"A divulgação das imagens é crime e não há interesse público, é uma tentativa de perseguição política", disse José Sócrates.

Em relação à divulgação televisiva dos interrogatórios judicias, José Sócrates considera que fez a “Operação Marquês subir para um novo patamar de infâmia”.



“Ficámos agora a saber com estas transmissões que as inquirições judicias estão no mercado, que a dignidade das pessoas é objeto de negócio e artigo de contrabando, que os direitos individuais nada valem face à lei cega do lucro, das audiências e do espetáculo”, acrescentou.

O ex-primeiro-ministro considera que “já é altura de parar de fingir que não vemos o que está à vista de todos: isto só acontece com a cumplicidade das próprias autoridades”.

C/Lusa