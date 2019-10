Sócrates espera que procurador se retrate após declaração a jornalistas

José Sócrates espera que Rosário Teixeira se retrate de uma declaração que fez na terça-feira aos jornalistas. Questionado sobre as declarações do antigo primeiro-ministro ao juiz Ivo Rosa, o procurador do Ministério Público afirmou: "No fim a gente faz contas".