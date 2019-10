Sócrates interrogado sobre vida desafogada em Paris

O Ministério Público acredita que entre 2006 e 2015 foi Carlos Santos Silva quem pagou as despesas do antigo primeiro-ministro. Acontece que Santos Silva estava alegadamente ligado ao Grupo Lena, que ganhou milhões em contratos com o Estado, quando Sócrates era a autoridade executiva desse mesmo Estado.