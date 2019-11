Sócrates regressa ao tribunal para quinto dia de interrogatório

Esta tarde José Sócrates será confrontado com a compra do apartamento em Paris, os fluxos financeiros na conta pessoal da Caixa Geral de Depósitos, e ainda as viagens que, segundo a acusação, foram pagas pelo amigo Carlos Santos Silva.



Os quatro dias agendados pelo juiz Ivo Rosa na semana passada não foram suficientes para abordar toda a matéria que consta da acusação do processo envolvendo José Sócrates.