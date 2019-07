Soflusa diz que sindicatos não estão a respeitar os acordos estabelecidos

RTP

Marina Lopes Ferreira afirma que quem está a falhar são os sindicatos que prometeram suspender as greves



Cerca de 30 mil passageiros utilizam os barcos da Soflusa, diariamente para atravessarem o Tejo entre o Barreiro e Lisboa. A alternativa está a ser feita com recurso a autocarros para o terminal fluvial do Seixal.



A greve dos mestres da Soflusa começou esta segunda-feira, prolonga-se até quarta-feira. Até ao fim do mês os mestres continuam a greve ás horas extraordinárias.