Soflusa. Greve de quinta-feira suspensa

Foto: Direitos Reservados@facebook

Alexandre Delgado, do Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e Energia, explica que a greve não foi desconvocada e que fica dependente da reunião de terça-feira.



O sindicato espera que a reunião seja conclusiva nas suas pretensões e que evite a greve marcada para dia 18.



A luta dos trabalhadores da Soflusa prende-se com a harmonia salarial que, em seu entender, foi colocada em causa com o aumento do prémio atribuído aos mestres.