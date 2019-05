Foto: Nuno Patrício - RTP

Soflusa vai ter mais Mestres e trabalhadores



Mais mestres e mais trabalhadores para a Soflusa, empresa que faz as ligações de barco entre o Barreiro e Lisboa. O anúncio foi feito esta manhã pelo secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade.



José Mendes acredita que estão criadas as condições para resolver os problemas com a falta de barcos que têm afetado centenas de utentes nos últimos dias. Também há a informação que foram promovidos quatro trabalhadores a mestres e foi aberto concurso para a admissão de mais seis trabalhadores.





Os trabalhadores da Soflusa estão em greve às horas extraordinárias por faltarem 24 Mestres. O Governo acredita que estão agora criadas as condições para o regresso à normalidade na travessia de barco do Barreiro para Lisboa.