Sofrimento psicológico é consequência da pandemia

Os profissionais de saúde, em particular os que tratam doentes com Covid-19, apresentam percentagens mais elevadas de ansiedade moderada a grave.



Têm um risco de sofrimento psicológico duas vezes e meio superior aos colegas que não estão a tratar esses doentes.



É também neste grupo que os níveis de "burnout", ou exaustão física e emocional, são mais elevados. Chegam aos 43 por cento.



Na população geral, são essencialmente as mulheres as pessoas entre os 18 e os 29 anos, os desempregados e os que têm rendimentos mais baixos quem apresenta mais sintomas de sofrimento psicológico moderado a grave.



Os dados foram recolhidos entre maio e agosto.