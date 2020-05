Sol e fim do estado de emergência convidam muitos a sair de casa

As imagens foram registadas esta manhã pela RTP na marginal de Vila Nova de Gaia, o segundo concelho do país com maior número de infetados.



Hoje é o primeiro dia em que o país está em estado de calamidade, o que alterou as regras de isolamento social.



Agora há um dever cívico de recolhimento, porque o perigo de contágio não acabou.